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Meclis’te corona alarmı! Doktor hastaneye kaldırıldı

Meclis Hastanesi’nde görev yapan doktor Y.B’nin corona virüsü şüphesiyle hastaneye yatırılması TBMM’de alarma neden oldu. Geçen hafta doktora muayene olan milletvekili veya personel tek tek aranarak kendilerini izole etmeleri istendi.

Veli TOPRAK
23:04 -
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Meclis’te corona alarmı! Doktor hastaneye kaldırıldı

Meclis'te görev yapan doktorda ateş ve öksürük belirtileri üzerine Cuma günü Şehir Hastanesi'ne götürülerek corona virüsü testi yaptırıldı. Test sonucu negatif çıktı ancak doktorun tedbir amaçlı olarak hastanede tutulduğu açıklandı.

MİLLETVEKİLLERİ TEK TEK ARANDI

Son iki hafta içinde doktora giderek muayene olan kişiler aranarak kendilerini izole etmeleri ve TBMM'ye gelmemeleri istendi. TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da doktorun tedbir amaçlı hastanede tutulduğu belirtilerek şu bilgi verildi:

*Meclis Hastanesi'nde görevli bir doktorda ateş ve boğaz ağrısı belirtilerinin görülmesi üzerine şehir hastanesinde test yaptırılmış ve test sonucu negatif çıkmıştır.

*Kendisi tedbir amaçlı olarak hastanede tutulmaya devam edilmektedir.

*Ancak son 14 günde muayene ettiği kişiler telefonla aranarak, bilgilendirilmiş ve tedbir amaçlı olarak kendilerini izole etmeleri istenmiştir.

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Son güncelleme: 23:14 29.03.2020
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