Meclis’te ‘Hamza Yerlikaya’ tartışması

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise, “Lise diploması var. Açık öğretimden mezun. Burdur Eğitim Fakültesinden lisans almış. Yüksek lisans da yapmış. Ben onun alnından öpüyorum.. 27 kez İstiklal Marşımız'ı bütün dünyaya dinletti” savunmasını yaptı. Bu arada Halkın Kurtuluşu Partisi de TBMM'ye başvurdu ve Yerlikaya'nın Milletvekili olduğu dönemde aldığı maaşların iadesini ve Milletvekilli ayrıcalıklarının iptalini istedi.

SAHTEKARLIK

Özkoç, TBMM'deki görüşmeler sırasında Yerlikaya'nın diplomasının sahte olduğunu söyledi ve “Mahkemede kendi beyanıyla diyor ki: “Bana bir kişi sordu ‘Sen niye yüksekokul diploması almıyorsun ?' diye ‘Lise diplomam yok' dedim. O kişi bir hafta sonra İmrahor Meslek Lisesinden bana, bana ait bir diploma getirdi. Ben de o diplomayla Gazi Üniversitesi Spor Bölümüne kaydımı yaptırdım.” Yani bu diplomanın sahte olduğunu bile bile Gazi Üniversitesine gitmiş, kaydını yaptırmış; bunun adı sahtekârlıktır'” dedi.

36 BİN 500 LİRA MAAŞ

HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir ise, “Şu anda Türkiye'de üniversite mezunu olan 1,5 milyon işsiz var. Ama sahte bir diplomayla, bilerek, isteyerek evrakta sahtecilik suçunu işleyen, aslında hukuken diplomasız olan Hamza Yerlikaya da var. Hergelenin birisi gidip kendisine bir lise diploması getiriyor, ‘Bu diplomayla üniversiteye kayıt yapabilirsin' diyor o da, bilerek, isteyerek evrakta sahtecilik suçunu işliyor, sahtekârlık yapıyor. Diplomasız Hamza Bakan Yardımcısı ve 24 bin lira maaş alıyor. Bir kamu bankası yönetim kurulundan da 12 bin 500 lira maaş alıyor” diye konuştu.