Meclis’te vekillere corona testi yapıldı! İlk sonuçlar açıklandı

TBMM Başkanlığı, milletvekillerinden gelen talep üzerine Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçerek corona virüsü tanı testlerinin Meclis’e de getirilmesini istedi. Corona virüsü tanı testleri, bugün TBMM Hastanesi’ne getirildi.

POZİTİF ÇIKAN OLMADI

Meclis yetkilileri, testin milletvekillerinin hizmetine sunulduğunu, yeter miktarda olması durumunda personele de uygulanacağını belitti. İlk gün test yaptıran milletvekilleri arasında sonucu pozitif çıkan bulunmadığı öğrenildi.

MECLİS’TE CORONA VİRÜSÜ ÖNLEMLERİ

TBMM’de corona virüsü önlemleri kapsamında, ziyaretçi girişi sonlandırılmıştı. Ziyaretçi yasağının ardından ziyaretçi salonundan başlayarak Genel Kurul salonu, milletvekili odaları, milisler dezenfekte edildi. Meclis çalışanları, mümkün olan birimler için evden çalışmaya geçti. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara idari izin verildi.

Milletvekilleri de infaz yasası görüşmelerinden başlayarak Genel Kurul çalışmaları ve komisyonlarda maske takmaya başladı. TBMM Hastanesi’nde kulak burun boğaz doktorunun corona virüsü testinin pozitif çıkması, tedavisinin ardından da taburcu olmasının ardından çok sayıda personel karantina önlemi ile meclisten uzak tutuldu.

Kapılara konulan termal kameralarla ve Meclis’e giren herkesin kapılarda ayrıca ateşi ölçülerek içeri alınmaya başlandı. DHA