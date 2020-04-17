Medcezir ne demek? TDK’ya göre Medcezir anlamı nedir?

Son günlerde Medcezir kelimesinin ne demek olduğu merakla araştırılıyor. Özellikle dizi ismi olması vatandaşların merakını daha da arttırıyor. TDK’ya göre Medcezir anlamını ve ne demek olduğunu yazımızdan görebilirsiniz.

MEDCEZİR ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumu verilerine göre Metcezir olarak bilinen bu kelime, gelgit manasını taşımaktadır. Met kelimesi uzatma ve çekme anlamına gelmektedir. Cezir kelimesi ise czr kökünden gelmektedir. Suyun çekilmesi ve sığlaşması anlamına gelmektedir.

GELGİT NE DEMEK?

1- Boşuna gidip gelme

2- Ay ve Güneş'in yer yuvarlağı üzerindeki çekim güçleri sebebiyle deniz yüzünde, özellikle ana denizlerde su düzeyinin alçalması, kabarması olayı, metcezir.

GELGİT NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin gelgit mi, gel git mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı gelgit şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

gel git (Yanlış kullanım)

gelgit (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bu gelgitler yüzünden oldukça canı sıkkındı.”