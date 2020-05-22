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Medikal maske yüklü TIR alev alev yandı!

Kuzey Marmara Otoyolu Riva Tüneli girişinde içinde medikal maske ve eldivenlerinde olduğu TIR'ın dorsesi alev alev yandı. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

22:57 -
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Olay, saat 21.50 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Riva Tüneli girişi Ankara istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan 34 EA 5824 plakalı medikal maske ve eldiven yüklü TIR’ın dorsesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

MALZEMELER KULLANILMAZ HALE GELDİ

Sürücü dorsede çıkan yangını fark edince, TIR’ı durdurarak durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri yol üzerinde dubalarla önlem alarak trafik akışını sağlarken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.

Alev alev yanan dorsedeki malzemeler kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin itfaiye tarafından yapılacak olan çalışma sonucu ortaya çıkacağı öğrenildi. İHA

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Son güncelleme: 23:26 22.05.2020
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