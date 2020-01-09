Medyanın içler acısı vahim durumu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve eski milletvekili Barış Yarkadaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde medya raporu hazırladı.

Rapora göre son 13 ayda uydu üzerinden yayın yapan 215 televizyon kanalı ile 100 yerel ve ulusal gazete kapandı.

Türkiye'de medya alanındaki işsizlik oranları yüzde 25-30 arasına yükseldi. Yaklaşık 500 gazeteci yeni yıla işsiz girerken işsiz gazeteci sayısı da 10 bine yaklaştı.

SÖZCÜ DAVASI KARA LEKE

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Özellikle 2 yıllık OHAL süresince basın emekçileri büyük baskılara maruz kalmıştır. OHAL'le başlayan ve “terör örgütüyle mücadele” adı altında basın özgürlüğü ile mücadeleye dönen süreç, Cumhuriyet gazetesi davası ve SÖZCÜ gazetesi yazarlarına verilen cezalarla basın özgürlüğü tarihinde kara bir leke olarak yerini almıştır” dedi.

İlk Türkçe gazetenin yayınlanmasının üzerinden 189 yıl geçtiğini hatırlatan CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç da, iki asırlık köklü bir geleneğe sahip olan Türk medyasının 17 yılda büyük çöküş yaşadığını belirterek “Yandaş medya kuruluşları da kapanmaya başladı. Bu süreç, ülkemizde 21. yüzyılın ‘Özgür ve Bağımsız Medya'sını kurma olanağını da getirecektir.” dedi.

MAHKEMELER DİRENİYOR

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “2019 yılında mahkemeler; hem haber ve eleştirinin suçlanamayacağı yönündeki yargı reformuna hem de yüksek yargının adil ve özgürlükçü kararlarına karşı direncin merkezi oldu. Cumhuriyet davasında mahkemeler, Yargıtay'ın “yapılanlar gazeteciliktir” kararına rağmen “terör” suçlamasında ısrar ediyor. SÖZCÜ davasında mahkeme, yargı reformuna rağmen haberi cezalandırıyor'' dedi.

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş da, gazetecilerin çalışma koşullarının git gide ağırlaştığını, çalışma şansı bulan gazetecilerin ise baskılara maruz kaldığını söyledi. Yarkadaş, “Gazeteciler tekelleşmenin yaygınlaşması ve medya kuruluşlarının aşırı ticarileşmesi yüzünden işsiz kalıyor” dedi.