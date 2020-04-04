Mehmet Çilingiroğlu kimdir? Mehmet Çilingiroğlu’nun uzmanlık alanı ne?

Televizyon programlarındaki açıklamalarıyla dikkat çeken Mehmet Çilingiroğlu’nun hayatı birçok kişi tarafından ilgiyle araştırılıyor. Peki Mehmet Çilingiroğlu kimdir, uzmanlık alanı ne? İşte detaylar…

MEHMET ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR?

Mehmet Çilingiroğlu, 2 Nisan 1970 tarihinde Denizli’de dünyaya geldi. 1983-1986 yılları arasında Antalya Lisesi’nde eğitimini tamamlayan Çilingiroğlu, 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne giriş yaptı.

1993 yılında stajını da Hacettepe Üniversitesi’nde yapan Mehmet Çilingiroğlu, 1994 yılında Virginia Commonwealth Üniversitesi’nde staj sürecini devam ettirdi.

1995 yılında yine aynı üniversitede dahiliye bölümünde görev almaya başlayan Çilingiroğlu, 2000 yılında Amerikan Kalp Derneği Moleküler Kardiyoloji alanında araştırmacı olarak çalışmalarına başladı.

2004-2006 yılları arasında San Antonio Teksas Sağlık Bilimleri Janey Briscoe Kardiyovasküler Araştırma Merkezi’nde Girişimsel Kardiyoloji Üyesi olan Çilingiroğlu, 2010 yılında Evanston Hastanesi / NorthShore Üniversitesi’nde Yapısal Kalp Hastalıkları Üyesi görevini ifa etmiştir.

Mehmet Çilingiroğlu’nun eğitim verdiği üniversiteler arasında Bahçeşehir Üniversitesi, Arkansas Üniversitesi, Texas Kalp Bilimleri Üniversitesi ve Koç Üniversitesi yer alıyor.