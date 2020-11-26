Mehmet Özhaseki ve eşinin corona tedavisi hastanede sürecek

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 19 Kasım’da eşi Neşe Özhaseki ile birlikte corona virüse yakalandı.

EŞİ İLE BİRLİKTE HASTANEYE KALDIRILDI

Eşi ile birlikte evde karantinaya alınan Mehmet Özhaseki, 1 haftalık ilaç tedavisinin ardından doktorların tavsiyesi üzerine Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındıklarını duyurdu.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Özhaseki şu ifadelere yer verdi:

“Eşim ile birlikte genel durumumuz iyi olmakla beraber bugüne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesi ile tedbir amaçlı hastane ortamına nakledilmiştir. Hamdolsun ki endişelenecek bir durumumuz yok. Rabbimizin bize ve tüm hastalarımıza şifa buyurmasını diliyorum.”