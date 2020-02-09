AKP’li Mehmet Özhaseki ve Menderes Türel trafik kazası geçirdi!

Kaza, akşam saatlerinde Serik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Side Mahallesi'nde bir toplantıdan dönen AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, eşi ve eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in bulunduğu araç kaza yaptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Özhaseki, eşi ve Menderes Türel, Serik Devlet Hastanesine kontrol amaçlı sevk edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı. (İHA)