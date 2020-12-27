Mehmetçik 2 bin 100 rakımdan seslendi: Gözünüz arkada kalmasın

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin, kar ve dondurucu soğuğa rağmen 2 bin 100 rakımlı Hakkari Tepeşin üs bölgesinde nöbet tutmaya devam ettiğini belirtti.

“BİZ DAİMA BURADAYIZ”

Üs bölgesinde görev yapan asker ve subaylar, vatandaşlara böyle seslendi:

“Asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü sorumluluk bölgemde korumakla görevli birliğim, vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırdır. Bizler burada, hudut hattında görev yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Vatanımızın sınırları bizlere emanet. Gözünüz arkada kalmasın. Dağlar meskenimiz, al bayrağımız siperimiz. Vatanımız ve milletimiz, arkamızdaki gücümüz olduğu sürece biz daima buradayız.”

“GÖZÜMÜZ ARKADA DEĞİL”

Asker ve subayların görüntülerini ve konuşmalarını paylaşan MSB ise, “Kahraman Mehmetçik, 2 bin 100 rakımlı Hakkari Tepeşin üs bölgesinde olduğu gibi yurdun dört bir yanında metrelerce kara ve dondurucu soğuğa rağmen Ay Yıldızımızın aşkıyla vatan nöbetine devam ediyor. Sizin gibi kahraman evlatlarımız olduğu için gözümüz hiçbir zaman arkada değil” notunu düştü.