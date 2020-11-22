Mehmetçik, Dağlık Karabağ’da 1 yıl görev yapacak

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan basın bilgilendirme toplantısında iç ve dış güvenlik meseleleriyle ilgili bilgiler paylaşıldı.

“TÜRK ASKERLERİ BİR YIL BOYUNCA AZERBAYCAN’DA KALACAK”

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının uygulanmasını gözetmek ve denetlemek amacıyla, Mehmetçik’in 1 yıl süreyle bölgede görev yapacağını belirten Aktop, “Azerbaycan topraklarında Rusya Federasyonu ile bir Ortak Merkez oluşturulması için hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda 17 Kasım’da kabul edilmiştir. Bu çerçevede Mehmetçik, Rusya Federasyonu ile kurulacak ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği tüm faaliyetlerde 1 yıl süre ile görev yapacaktır.Söz konusu merkezin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler devam etmektedir. Bölgeye sevk edilecek birliklerimizin hazırlıkları tamamlanmıştır” dedi.

LİBYA KONUSU

Aktop, Libya konusunda ise şunları söyledi; “Türkiye Libya’da, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükûmet Milli Mutabakat Hükümeti ile imzaladığımız ikili anlaşmalar ve uluslararası hukuka uygun olarak, Millî Mutabakat Hükümeti’nin davetine istinaden, askeri eğitim, mayın/EYP temizliği, sağlık, insani yardım ve danışmanlık desteği vermeye devam etmektedir. Bu çerçevede, TACURA Müşterek Kara Eğitim Merkezi’nde 120 Libya Silahlı Kuvvetleri personelinin 9 hafta süreli Temel Muharebe eğitimleri tamamlanmış, 163 Libya Silahlı Kuvvetleri personelinin de 5 farklı alandaki eğitimlerine devam edilmektedir. Bugüne kadar Libya Milli Mutabakat Hükümetine sağladığımız eğitim ve danışmanlık desteği ile önü açılan Birleşmiş Milletler öncülüğündeki siyasi süreci destekliyoruz. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Libya halkının ve Milli Mutabakat Hükümeti’nin yanında yer alacaktır.”

“GERİLİMİ TIRMANDIRAN TARAF YUNANİSTAN’DIR”

Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz’de her alanda uluslararası hukuku tanımayan ve ihlal eden tutumunu ısrarla sürdürdüğünü ifade eden Aktop, “Ege Denizi’nde Yunanistan tarafından düzensiz göçmenlerin botlarına zarar verilerek hayatları tehlikeye atılmakta ve Türkiye sahillerine geri itilmektedir. Belgeleriyle de kamuoyuna yansıyan söz konusu insanlık dışı uygulama uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. AB Ombudsman Kurumunun; bu zalimce ve yasadışı geri itme uygulamasına karşı AB Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (FRONTEX) nezdinde soruşturma başlatması, Yunanistan’ın hukuk tanımaz ve insanlık dışı uygulamalarının artık saklanamaz boyutlara ulaştığının en açık göstergesidir” dedi.

Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan meşru haklarına dayanarak kendi kıta sahanlığında sismik araştırma faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen Aktop, bölgede gerilimi tırmandıran, hukuki dayanaktan yoksun iddialar ortaya koyan Yunanistan’ın uzlaşmaz tutum ve eylemlerini sürdürdüğünü belirtti.

DOĞU AKDENİZ’DEKİ FAALİYETLER

Aktop sözlerini şöyle sürdürdü; “Türkiye, uluslararası hukukun yüklediği sorumluluklar dahilinde kendi NAVTEX Hizmet Sahasında seyir yapan denizcilerin seyrü sefain emniyetini sağlamak maksadıyla gerekli seyir ikazlarını yayınlamaktadır. Bölgede seyir yapan denizcilerin emniyetini sağlamaya yönelik bu hizmeti Türkiye kendi NAVTEX Hizmet Sahasında kesintisiz ve eksiksiz olarak yerine getirmeye devam edecektir. Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerimizle ilgili olarak, TSK tarafından Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemilerimize Akdeniz’de, Fatih sondaj gemimize Karadeniz’de, refakat ve koruma görevi icra edilmektedir.”

ORUÇREİS GEMİSİNİN FAALİYETLERİ UZATILDI

ORUÇREİS Araştırma Gemisi’nin faaliyetlerinin 29 Kasım tarihine kadar uzatıldığını açıklayan Aktop, “Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip ülke olarak Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgedeki doğal kaynakların hakkaniyet çerçevesinde adil paylaşımından yanadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Ege’de, Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası’nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir.” dedi.

ASKERİ SEVK TARİHLERİ ERTELENDİ

Aktop, corona virüsü önlemleri kapsamında askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevklerinin, 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelendiğini açıkladı.

Terhislerin ertelenmesi gibi bir durum söz konusu olmadığını belirten Aktop, “9-21 Kasım tarihleri arasında sevke tabi olan bedelli yükümlülerin sevkleri ertelenmemiştir. Sevkleri ertelenmeyen bedelli yükümlüler için salgına yönelik her türlü tedbir Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak alınmaktadır. Tüm bu tedbirlerin uygulanmasına devam edilirken, harekât, tatbikat ve eğitim faaliyetlerinin salgından etkilenmeden kesintisiz olarak sürdürülmesinde personelimiz ve aileleri de büyük fedakârlık göstermektedir.