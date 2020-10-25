Melek cinayetinde azmettirici eski sevgili de tutuklandı

Adıyaman’da yaşayan Mustafa Aslan, bir süredir eve gelmeyen ablası Melek Aslan ile buluşmak için çarşamba günü Diyarbakır’a geldi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Sanat Sokağı’nda buluşan iki kardeş arasında, Melek’in eski sevgilisi Orhan Vatansever’in ‘fuhuş’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlamaları nedeniyle tartışma çıktı.

Mustafa Aslan, yanında getirdiği tabanca ile ablasına 4 el ateş etti. Melek Aslan, olay yerinde yaşamını yitirirken, Mustafa Aslan ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından Mustafa Aslan, sevk edildiği adliyedeki mahkemede tutuklandı.

Melek’in öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında Melek’in eski sevgili Orhan Vatansever, Sakarya’da gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere Diyarbakır’a getirildi.

CİNAYETE AZMETTİRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Vatansever, dün sorguya alındı.

Emniyetteki sorgusu bugün tamamlan Vatansever, adliyeye sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında çelik yelekle adliyeye getirilen Vatansever savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi 2’nci Sulh Hakimliği’ne sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Vatansever, Melek Aslan cinayetinin azmettiricisi olduğu suçlamasıyla tutuklandı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Kardeşi Mustafa Aslan tarafından öldürülen, Dicle Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü mezunu Melek Aslan’ın (24) buluşmaya gittiği anların görüntüleri de ortaya çıkmıştı.

BABASINA BIRAKTIĞI NOT YÜREK BURKMUŞTU

Melek’in kaldığı apart odasında bulunan, “Eğer başıma bir şey gelirse babama onu çok sevdiğimi söyleyin. Çünkü ben hiç babama ‘seni seviyorum’ demedim” yazılı notu ise yürek burkmuştu. DHA

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