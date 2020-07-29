Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Memurlar WhatsApp kullanamayacak mı?

Kamuda memur olarak çalışan kimselerin, WhatsApp, Telegram gibi yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacağı iddia edildi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin hazırladığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi’ne göre, bu gibi yabancı kaynaklı mesajlaşma uygulamaları yerine yerli mesajlaşma programlarının kullanılmasına karar verildi. İşte detaylar…

10:08 -
Haberler Gündem
Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Memurlar WhatsApp kullanamayacak mı?

Yayınlanan rehbere göre, herhangi bir kamu kuruluşunda memur olan kimseler, özel hayatlarında WhatsApp, Telegram gibi mesajlaşma programlarını kullanabilecek. Ancak işle alakalı mesajlaşmalar bu programlardan yapılamayacak.

MEMURLAR WHATSAPP YASAĞI MI OLACAK?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yayınladığı rehberde, kurumsal mesajlaşma için, kontrolü kurum tarafında yapılan mesajlaşma programı kullanılacak. Eğer kurumun böyle bir program çalışması bulunmuyorsa, o kurumda çalışan memurlar sunucuları yurt içinde bulunan yerli mesajlaşma programlarını tercih edecek.

BİLGİ VE İLETİŞİM GÜVENLİĞİ REHBERİ


SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kamu çalışanlarına getirilen bu yasak, sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi, yasak ile ilgili tepkisini gösterdi.

İşte Twitter'da konu ile ilgili atılan bazı tweetler;

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more