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Menzil Üniversitesi isim değiştiriyor

TBMM Plan Bütçe Komisyonunda ele alınan torba teklif ile ‘Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi’nin adı “İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi” olarak değiştiriliyor. AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök, “Vakıf Mütevelli heyetinden gelen bir taleptir” açıklamasını yaptı.

Veli TOPRAK
06:10 -
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Menzil Üniversitesi isim değiştiriyor

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise bu üniversitenin Menzil tarikatına ait olduğunu savundu. Tanal şu uyarıyı yaptı: “Menzil'e bağlı Hacegan Vakfı bünyesindeki Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi'nin adı değiştiriliyor. ‘Semerkand' ismi Menzil tarikatıyla özdeş hale gelmişti. FETÖ'den gerekli ders çıkarılmadı. Şimdi de Menzilciler ne istiyorlarsa alıyor. ‘Tarikat üniversitesi açılıyor' dedik. Şimdi ismi değişiyor ve Menzil tarikatı, imajını düzeltmek için isim değişikliğine gidiyor.”

Son güncelleme: 06:11 26.02.2020
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