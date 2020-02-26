Menzil Üniversitesi isim değiştiriyor

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise bu üniversitenin Menzil tarikatına ait olduğunu savundu. Tanal şu uyarıyı yaptı: “Menzil'e bağlı Hacegan Vakfı bünyesindeki Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi'nin adı değiştiriliyor. ‘Semerkand' ismi Menzil tarikatıyla özdeş hale gelmişti. FETÖ'den gerekli ders çıkarılmadı. Şimdi de Menzilciler ne istiyorlarsa alıyor. ‘Tarikat üniversitesi açılıyor' dedik. Şimdi ismi değişiyor ve Menzil tarikatı, imajını düzeltmek için isim değişikliğine gidiyor.”