Meral Akşener Balıkesir’de

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye genelinde başlattığı il ve ilçe ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesine gelen Akşener, kendisini karşılayan kalabalığa konuşma yaptı. Gezdiği yerlerde yaşanılanları aktaran Akşener, şunları söyledi:

* Sadece dertlerinizi dinleyip, duyurmaktır bizim derdimiz. Geliri yüksek denilen illeri gezdim çocukluğumdaki fukaralığı gördüm. Esnaf Türkiye'nin bel kemiğidir. Esnaf en fazla istihdam yaratandır. Gezdiğimiz yerlerde elektrik, doğalgaz paralarından, Stopaj vergilerinden, maliyetin yüksekliğinden, alım gücünün düşmesinden çok şikayet var.

* Hayvancılar sütün para etmediğini et hayvancılığına dönüldüğü, yemin çok pahalı olduğunu, elektriğin çok pahalı olduğunu söylüyor. Buna karşılık tarımla meşgul olanlar ürünün pahalıya malolduğunu, mazotun, gübrenin, ilacın çok pahalı olduğunu söylüyor.

* Yapmaya çalıştığımız şey gerçek gündemi, işsiz gencin derdini, tencere kaynatamayan kadının derdini iktidara göstermektir.

“TÜRKİYE’NİN GERÇEK GÜNDEMİ BUDUR”

Türkiye’nin gerçek gündeminin ekonomik sorunlar olduğunu belirten Akşener şöyle konuştu:

* Esnafı sorsunlar cevap vereceğim, kadınları sorsunlar cevap vereceğim, işsiz gençleri sorsunlar cevap vereceğim, hayvancılıkla meşgul olanları sorsunlar onlara cevap vereceğim. Türkiye'nin gerçek gündemi budur. Uzunca bir zamandır gözünüzün içine kimse bakmıyor, ceketimi assam seçtiririm modeli olduğu için.

* Bu gezilerin sonunda buraya gelecekler gözünüzün içine bakacaklar ve sizin derdinizi dinlemek zorunda kalacaklar. Ya çözecekler ya çözecekler onlar çözmüyorsa biz çözeceğiz.