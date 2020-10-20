Meral Akşener: Böyle bir garabet olur mu?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 1 milyon lira ödeyemeyecek durumda olan firmaya 1 milyar 324 milyon liralık işi ihalesiz verdi. Projeyi yarım bırakan şirket üstüne devletten 45 milyon lira tazminat aldı.

SÖZCÜ, konuyu geçtiğimiz cumartesi günü haberleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada SÖZCÜ’nün haberini gündeme getirerek şunları söyledi:

* TMSF 1 milyon lira bile ödeyecek durumda olmayan firmaya ihalesiz iş veriyor.

* İşin tutarı 1 milyar 324 milyon lira. Kasasında 1 milyon lirası bulunmayan bir şirkete ihalesiz iş veriyorlar. Sonra ne oluyor?

* Çapının çok üzerindeki işi alan firma işi yarım bırakıyor. Bu durumda ne beklersiniz? Ceza ödemesini beklersiniz.

* Daha çok beklersiniz… Sayıştay’ın incelemesinde anlaşılıyor ki bırakın ceza ödemeyi, bu firma milletin hazinesinden 45 milyon lira tazminat alıyor.

* Böyle bir garabet olur mu, eşe dosta yandaşa milyonları dağıt, ama vatandaşa gelince sabır’.

* Evine ekmek götüremiyorum diyene ‘askıda ekmek’ kampanyası… Böyle bir vicdansızlık olur mu?

* Aziz milletim askıda ekmek uygulaması zaten geleneğimizde olan bir uygulama. Ama öyle ortalık bir yerde parti logolu askı yaptırarak değil, fırında usturupluca yapılan bir uygulama.

* Bunlar artık milletimize o kadar yabancılaşmış ki askıda ekmeği bile düzgün yapamıyorlar.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in gündeme getirdiği SÖZCÜ’nün haberi:

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Akşener'in grup konuşmasının satır başları şöyle:

* Dünyaya 100 yıldır soykırım yalanını söyleyen Ermenistan gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. *Azerbaycan'a ateşkese rağmen füzeyle saldırdı. Yer utandı, gök utandı, insanlık utandı ama onlar utanmadı. Daha bir yaşındaki Medine bebek anasının koynunda can verdi. O, artık bir melek. Büz o yüzü daha önce Hocalı'da görmüştük.

* Biz yine kendi yaramızla, kendi derdimiz ile, kendi acımızla baş başayız. Anayasa Mahkemeleri medeni dünyada demokrasilerin vazgeçilmez kurumlarıdır. Buradan bir kez daha sesleniyorum. Türkiye'nin temel taşlarıyla oynamaktan vazgeçin. Biliyoruz çekilmeyecekler ama biz iktidar olunca o eller çekilecek. Anayasa Mahkemesi'ni tartışacağımıza gelin halktan saklanan Covid-19 verilerini tartışalım, şiddet gören, öldürülen kadınlarımızı; tacize çocuklarımızı tartışalım. 8 liraya yükselen doları, işsiz gençleri tartışalım.

“YALANLAR DİKİŞ TUTMUYOR”

* Artık yalanlar dikiş tutmuyor. Biliyorsunuz sayın Erdoğan hep sıkıştığında yalanlarını saklar. Geminin güvertesine çıkıp 85 milyar metreküplük yeni doğalgazı açıkladı. Biz 1 metreküplük gazı bile sevinçle karşılarız ama sıktı be kardeşim. Bir yandan gaz bulduk diye caka satıyorsunuz, diğer yandan vatandaşın kullandığı gaza zam yapıyorsunuz. Türkiye’nin gençler için plan ve programa ihtiyacı var. Ama bunları umursamayan iktidar kaynaklarını eşe dosta saçmaya devam ediyorum. Geçtiğimiz cumartesi 2021 yılı bütçesi Meclis'e sunuldu. Bu bütçe milletten en kopuk bütçe. Bu bütçede işsizin, emeklinin feryadına çare yok.

“HADİ ORADAN BE”

* Eğitim sisteminden bahsederken ‘en çarpığından Batı taklitçiliği cumhuriyetimizin en büyük kaybıymış.’ Hadi oradan be. Hadi oradan. Hitler yerinde ters dönüyordur. Ben bunları niye akıl edemedim diye. Kendine gel sayın Erdoğan. Beğenmediğin o cumhuriyet dünyanın alkışladığı alkışladığı bir kalkışma hamlesidir. Elbette eksikleri vardır ama böyle bir tarifi hak edecek değildir. Cumhuriyetin eğitim hamlesini söz söylemek senin gibi 18 yıllık iktidarında bakan üstüne bakan atayıp, defalarca eğitim sistemiyle oynamasına rağmen hâlâ bir yol bulamayan birinin haddi ve hakkı değildir. Milli Eğitim Bakanı 1.5 milyon diyor ama yaklaşık 6 milyon öğrencimizin uzaktan öğretim için bilgisayar, televizyon veya tableti yok. Ey muhterem eğer bugün elinizle yarattığınız fırsat eşitsizliği o gün olsaydı ben bugün buradan hitap ediyor olamazdım, ey Erdoğan sen de o koltukta oturamazdın. Bu fırsat eşitsizliğini hayata geçiren sensin.