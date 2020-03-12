Meral Akşener, Corona nedeniyle Tekirdağ ziyaretini iptal etti!

İYİ Parti’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Corona Virüs'e karşı alınacak önlemlere dair, devletin her kademesinde yapılan toplantıların sonuçları malumunuzdur.

* Eğitim sistemimiz, spor karşılaşmaları, organizasyon iptalleri gibi kararlar, bu küresel tehlike ile mücadele konusunda olumlu adımlardır.

* Genel Başkanımız Sayın Meral AKŞENER'in, 12/13 Mart tarihlerinde Tekirdağ ve ilçelerini kapsayan programı da bu çerçevede değerlendirilerek yeniden düzenlenmiştir.

* Sayın Genel Başkanımızın 13 Mart Cuma günkü, Tekirdağ, Malkara, Hayrabolu ve Süleymanpaşa programları iptal edilmiştir.

* Bu programlarda kalabalıklar oluştuğu dikkate alınarak, vatandaşlarımız açısından herhangi bir riske meydan vermemek üzere alınan iptal kararını bilginize sunar, iyi çalışmalar dileriz.