Meral Akşener Fox TV’ye konuk oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında gündeme dair konuşuyor.

Akşener'in konuşmasından satır başları:

* İktidar partisi maalesef 18 senelik iktidarda ekonomi dışında çok büyük krizlerle karşılaşmadı.

* Kriz yönetimi konusunda çok başarılı olduklarını söyleyemeyeceğim. Ayrıştırıcı bir dil üzerinden giden bir siyasi dile sahiptiler, birlik ve beraberlik üzerinden oy almak yerine kutuplaştırma üzerinden oy aldılar. Birlik ve beraberlik konusunda zorluk yaşadılar.

* Valilerin başkanlığında her ilde bir sağlık komitesi kurulması tavsiyesi vermiştim, bunu yaptılar teşekkür ediyorum.

* Vatandaş, devleti yanında görmek ister. Zorunlu bir karantina, 3 haftalık bir sokağa çıkma yasağı ilan edilebilseydi bazı şeyler yolunda gidebilirdi.

* Ben Sayın Erdoğan'ın siyasi partilerle bir toplantı yapmasını isterdim. Bu, hepimizi ilgilendiren bir durum. Sokağa çıkma yasağını yapmayacaklar.

“VATANDAŞIN PARASINI ÖDEYECEK KAYNAKLARI YOK”

* Bizim Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi vardı, bu bizim kefen paramızdı. Anlaşılan harcanmış. Askerin sokağa inmemesi için sokağa çıkma yasağı ilan etmediklerini söylüyorlar, ben buna inanmıyorum, polisle de halledilebilir. Vatandaşın parasını ödeyecek kaynakları olmadığından ilan etmiyorlar.