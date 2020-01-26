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Meral Akşener Malatya’da taziye evinde

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün deprem bölgesi Elazığ ve Malatya’ya gitti. Akşener’in ilk durağı Malatya Doğanyol ilçesinde Say ailesinin taziye evi oldu. Akşener, eşi ve çocuğunu depremde kaybeden Nadir Say’a başsağlığı dileklerini iletti.

Uğur ENÇ
15:21 -
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Meral Akşener Malatya’da taziye evinde

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından bölgeye yardımlar sürüyor. İYİ Parti teşkilatları da bugün Malatya ve Elazığ'da incelemelerde bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le birlikte yola çıkan İYİ Parti teşkilatlarının ilk durağı depremde büyük hasar gören Malatya Doğanyol ilçesi oldu.

İLÇEDE DE İNCELEMELERDE BULUNDU

Akşener, Say ailesinin taziye evine giderek hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. Eşini ve çocuğunu depremde kaybeden Nadir Say'ın acısını paylaşan Akşener daha sonra ilçede incelemelerde bulundu.

deprem Elazığ İYİ Parti Malatya Meral Akşener
Son güncelleme: 15:22 26.01.2020
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