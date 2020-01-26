Meral Akşener Malatya’da taziye evinde

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından bölgeye yardımlar sürüyor. İYİ Parti teşkilatları da bugün Malatya ve Elazığ'da incelemelerde bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le birlikte yola çıkan İYİ Parti teşkilatlarının ilk durağı depremde büyük hasar gören Malatya Doğanyol ilçesi oldu.

İLÇEDE DE İNCELEMELERDE BULUNDU

Akşener, Say ailesinin taziye evine giderek hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. Eşini ve çocuğunu depremde kaybeden Nadir Say'ın acısını paylaşan Akşener daha sonra ilçede incelemelerde bulundu.