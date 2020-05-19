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Meral Akşener’den Anıtkabir ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Anıtkabir’i ziyaret etti. Burada, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okuyan Akşener, Atatürk mozolesine çiçek bıraktı.

13:55 -
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Corona virüsü nedeniyle bu yıl sosyal mesafeli gerçekleşen 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Anıtkabir’e siyasilerin ziyaretleri sürüyor.

Sabah saatlerinde Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun ardından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bir grup partili ile birlikte Anıtkabir ziyaretinde bulundu.

Foto: Sözcü / İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki heyet Anıtkabir’i ziyaret etti.ÇİÇEK BIRAKTI

Akşener ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'de bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Akşener, Atatürk mozolesine çiçek bıraktı.

Anıtkabir Atatürk Corona Gençlik ve Spor Bakanı İYİ Parti Meral Akşener Sözcü
Son güncelleme: 14:56 19.05.2020
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