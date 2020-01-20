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Meral Akşener’den esnaf ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya programı kapsamında, Gazipaşa'nın ardından Alanya'ya geçti.

14:46 -
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Meral Akşener’den esnaf ziyareti

31 Mart 2019 Yerel Seçimi öncesi Antalya’ya sadece büyükşehir için geldiğini hatırlatan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “İlçeleri gezemedim. Dolayısıyla geç kalmış bir ziyaret benim gözümde. Hem sorun dinliyoruz hem hemhal oluyoruz. Benim için de çok faydalı bir program bu” dedi.

Meral Akşener, ilçe teşkilat binasındaki toplantının ardından milletvekilleri ve parti yöneticileriyle esnaf ziyaretleri için Alanya çarşısına gitti. Esnafı dolaşan Akşener, dükkanlara girerek, ilçe sakinleriyle sohbet etti. (DHA)

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