Akşener’den ‘Enis Berberoğlu’ açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat Programına konuk oldu.

Akşener'in konuşmasından satır başları:

* Enis eşimle aynı okulda okudu. Kendisini tanıyorum, önemli bir gazeteci. Enis'in teröristlikle casuslukla suçlanmasını doğru bilmiyorum. Eğer siz Enis Berberoğlu'na çalıştığı gazeteler üzerinden bakarsanız, asla bir toz zerresi kadar bir şey bulamazsınız.

* Şu meşhur TIR’larla ilgili konu. Ben o gün MHP'deydim. O gün bir arkadaşımız açık bir beyanda bulundu. Bugün o arkadaşımız AKP milletvekili.

*Ben Enis'i aradım dedi ki “Ben yatarım çıkarım, demokrasiye katkısı olacaksa. Bu da geçer” dedi. Bu da Enis'in terörist olamayacağının kanıtı.

“SURİYE’DEN GELEN BİLGİLER OLUMSUZ”

* Aldığımız bilgiler çok olumsuz. Suriye'de Jefry James'in Barzani ve PYD,PKK ile bir devletçiğe gidildiğine dair bilgiler geliyor.

* Biz dün bununla ilgili araştırma önergesi verdik ama kabul edilmedi. Rusya ile Suriye'ye yönelik bir ateşkes anlaşması yapılmış beraber devriye yapılacaktı. Buna yönelik de olumsuz bilgiler geliyor.

* Libya'da da burada nasıl söylerim bilemiyorum ama Libya petrolünün orada da bizim çocuklarımızın bir görev sahibi olduklarına yönelik bilgiler aldık. Ancak bu kibarlıkta söyleyeyim.