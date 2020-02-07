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Meral Akşener’den Şeyma Yıldız mesajı: Bu gidiş artık son bulmalı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, babası tarafından öldürülen 17 yaşındaki Şeyma Yıldız ile ilgili paylaştığı mesajda "Bir babanın bile kızına kıyabildiği bir ülkede kadınlarımızın huzurundan bahsedemezsiniz. Bu gidiş artık son bulmalı!" ifadelerini kullandı.

22:25 -
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Meral Akşener’den Şeyma Yıldız mesajı: Bu gidiş artık son bulmalı!

Ankara’nın Çubuk ilçesinde Harun Yıldız (51), erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği lise öğrencisi kızı Şeyma Yıldız’ı (17) tabanca ile ateş ederek öldürdü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından Şeyma Yıldız ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Akşener, şunları belirtti:

* Daha 17 yaşında katledilen kızımız Şeyma Yıldız’a Cenabıhak’tan rahmet diliyorum.

* Rabbim onu cennetine kabul etsin.

* Bir babanın bile kızına kıyabildiği bir ülkede kadınlarımızın huzurundan bahsedemezsiniz.

* Bu gidiş artık son bulmalı!

Ankara İYİ Parti Meral Akşener Twitter
Son güncelleme: 22:49 07.02.2020
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