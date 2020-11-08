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Meral Akşener’den videolu tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa duyurusunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği konuşmasını hatırlatan bir paylaşımda bulundu. Akşener, "Bir yol ayrımındasın Sayın Erdoğan...Ya milletini seçip gerekeni yapacaksın ya da damadını seçip ilk sandıkta gideceksin" dediği görüntüyü paylaşarak aynı ifadeleri kullandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:14, 08/11/2020
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Berat Albayrak’ın istifa etmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İYİ Parti Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmanın görüntülerini paylaşan Akşener şu ifadeleri kullandı:

* Bir yol ayrımındasın Sayın Erdoğan. Bu aziz millet senin ona reva gördüğü bu yokluğu, bu zorluğu hak etmiyor. Milletin sabrı artık tükeniyor. Atılacak adımlar belli.

* Sen sadece seçimini yapacaksın. Ya söylediklerimi yapıp ülkeye nefes aldıracaksın ya da bu kafayla devam edip ülkeyi uçuruma sürükleyeceksin.

* Ya milletin sesini duyup derdini çözeceksin ya da danışmanlarını dinleyip sefa süreceksin. Ya milletini seçip gerekeni yapacaksın ya da damadını seçip ilk sandıkta gideceksin.

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Yayınlanma Tarihi:21:11,
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