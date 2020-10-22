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Meral Akşener’in bozkurtlu pozuna tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri'de merhum Alparslan Türkeş’in otağ olarak kullandığı yeri ziyaret etti, fotoğraf paylaştı. Akşener ve ekibinin ziyaretine hem Kayseri Ülkü Ocakları hem de MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy tepki gösterdi.

Müslüm EVCİ
Güncellenme: 16:03, 22/10/2020
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Meral Akşener’in bozkurtlu pozuna tepki

Yurt turları kapsamında Kayseri’ye giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki bir grup partili, Erciyes Tekir Yaylası’nda bulunan ve geçmişte merhum MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in otağ olarak kullandığı yeri ziyaret etti.

(FOTO: Twitter)

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Aslan, ziyaretin fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşarak, şu notu düştü: İYİ Parti Genel Başkanımız Sn. Meral Aksener’le birlikte Kayseri Erciyes'te Başbuğumuzun otağındayız. O'nun başlattığı toyu evlatları devam ettirecek!

 

(FOTO: Twitter)

Kayseri Ülkü Ocakları Başkanlığı bu ziyarete tepki gösterdi; ‘bölgenin dezenfekte edildiğine’ yönelik fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da İYİ Partilileri, Türk düşmanlığıyla suçlayarak, bozkurt işareti yapmalarını ‘tenakuz (çelişki) uçurumu’ olarak niteledi.

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İYİ Parti Kayseri Mehmet Aslan Meral Akşener MHP sosyal medya Twitter
Yayınlanma Tarihi:15:46,
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