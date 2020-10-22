Merdiven altı çağrı merkeziyle bir yılda 14 milyon TL’lik vurgun

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu, kendilerini banka personeli olarak tanıtıp vatandaşların kimlik bilgileri ve banka kart bilgilerini almak suretiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 3 farklı çete çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerinden 30'unun İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Kars merkezli İstanbul, Adana, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan C.A., F.K., G.A, H.A., H.K., H.Ş., İ.Ç., İ.K., A.K., A.S., B.C., B.G., İ.K., K.B., K.T. K.Ü. M.C., M.E.B., M.Ö., M.U., O.T.D., P.B., P.K., S.D., S.S., Y.Ç., Y.E., Y.E.Ö., Z.K. ve Z.T. Emniyet'teki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ÇETE LİDERİ DE YAKALANDI

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlendiği eş zamanlı operasyonda yakalanan şüphelilerin arasında çete lideri de bulunuyor.

Polisin zanlıların evlerinde yaptığı aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 5,55 gram uyuşturucu madde, 40 cep telefonu, 10 laptop, 4 USB flash bellek, ve çok sayıda sim kart ile kredi kartı da ele geçirildi.

1 YILDA 14 MİLYON TL

Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çökertilen merdiven altı çağrı merkezlerinin son 1 yılda yaklaşık 14 milyon lira para akışının olduğunu tespit ettikleri ve suç işlemek amacıyla kurulan yüzlerce sanal banka hesaplarına bloke koydukları öğrenilen dolandırıcılık çetesinin 1 yılda vatandaşların 14 milyon lirasını dolandırdıkları ortaya çıktı.

HAKİM KRŞIISINA ÇIKACAKLAR

Aralarında çete lideri ve çetenin kasasının da bulunduğu 30 kişi midibüslerle Kars Adliye Sarayı'na getirildi. Şüpheliler bugün hakim karşısına çıkarılacak.