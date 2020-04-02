Merdiven altı maske üreticisinden şoke eden sözler!

Bursa Osmangazi’de zabıta ekipleri, Küçükbalıklı mahallesinde gerçekleştirdikleri baskında tonlarca dezenfektan malzemesi ele geçirdi. Depoya baskın yapan ekipler, corona virüsü nedeniyle en çok talep edilen ürünlerin başında gelen el dezenfektanlarını piyasaya sürülmeden topladı. Dezenfektanların piyasa değerinin 2 milyon TL olduğu öğrenildi.

‘DENEME AŞAMASINDAYIM’

Baskın yapılan diğer merdiven altı imalathanenin adresi de Hüdavendigar mahallesi oldu. Vatandaşların virüsten korunmak için yoğun şekilde talep ettikleri maske ihtiyacını fırsata çevirmek isteyen bir şahsın, ayaklar altında ve son derece sağlıksız koşullarda ürettiği kaçak maskelere el koyuldu.

Binlerce adet maske ile yakalanan şahsın, “İznim yok. Deneme aşamasındayım” sözleri ise büyük şaşkınlık yarattı.

‘GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ, FIRSAT TANIMAYACAĞIZ’

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kaçak ve son derece sağlıksız koşullar da üretilen dezenfektasyon ve maskeler ile vatandaşın hem parasına göz dikip hem de sağlığını tehdit edenlere fırsat tanımayacaklarını açıkladı.