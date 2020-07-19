Mermer ocağında feci ölüm!

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki bir mermer ocağında bu sabah saatlerinde meydana gelen olayda 20 yaşındaki Eray Güneşdoğdu‘nın mermerleri kesmek için kullandığı kesme makinesinin zincirinin bir anda koparak gövdesine çarpması ve geniş bir şekilde kesmesi sonucu kanlar içinde yerde kaldı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İş yeri yöneticilerinin çağırması ile gelen 112 acil servis ekipleri Güneşdoğdu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini saptadı. Olaydan sonra Güneşdoğdu'nun arkadaşları ve yakınları sinir krizleri geçirdi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken 4 kişinin ifadesine başvurdu. İki kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Güneşdoğdu'nun cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ASKERE GİDECEKTİ

Güneşdoğdu'nun eylül ayında askere gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi. Gündoğdu'nun cenazesinin yarın Aydın'ın Bozdoğan İlçesi Haydere Mahallesi'nde toprağa verilecek.