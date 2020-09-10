Mezar taşında acı uyarı: Bize iş çıkartmayın, dolar zaten kur yapıyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde mermer işi ile uğraşan Halil İbrahim Demirci tüm uyarılara rağmen vatandaşların gereken hassasiyeti göstermediğini vurgulamak amacıyla özel bir mezar taşı hazırladı.

Mermerci, mezar taşında “Hayat eve sığar. Bize iş çıkartmayın. Evde kal Nazilli. Dolar zaten kur yapıyor” ifadelerine yer verdi.

DEDE MESLEĞİ

Dede mesleği olan mermerciliği babası Ramazan Demirci ile sürdürmekte olduğunu ifade eden Halil İbrahim Demirci şunları söyledi:

* Yaklaşık 8 aydır süren virüs yayılımı son günlerde hızlıca arttı. Bizler uyarıları dikkate almadığımız sürece hem sevdiklerimize hem de tüm insanlığa zarar vereceğiz.

* Biz esnaf olarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Sosyal sorumluluk anlamında mezar ve mezar taşı örneği göstererek acı gerçeği hatırlatmaya çalıştık.

ACI GERÇEK

* Lütfen maske takalım. Evde kalalım. Sosyal mesafeye, verilen talimatlara uyalım. Biz esnaf olarak kazanmasak da olur. Hayat değerli. Sizler hayatınızı kaybetmeyin.

* Bu acı gerçeği mezar taşına yazdığım yazı ile Korona virüse karşı önleminizi almanızı istiyorum. Hayat değerli. Lütfen herkesin hayatına sahip çıkalım. Evde kal Nazilli, evde kal Türkiye. (DHA)