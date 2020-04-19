‘Mersedes Kadir’in naaşı pazartesi defnedilecek

Arabası zannettiği sopasıyla Malatya caddelerinde gün boyu dolaşan ve halkın ‘Mercedes Kadir’ olarak tanıdığı 34 yaşındaki Fatih Kaydı pazartesi günü defnedilecek.

Malatya’nın sevilen simalarında ‘Mersedes Kadir'in hayatını kaybetmesinden sonra sosyal medyada, siyasilerden bürokratlara, sanatçılardan sivil toplum kuruluşu başkanları olmak üzere birçok kişi baş sağlığı mesajı yayınladı. Akli dengesi yerinde olmayan Kadir’in yaşamını yitirmesi sosyal medyada da gündem yaratmıştı.

Mersedes Kadir’in cenazesi 20 Nisan Pazartesi günü öğlen namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazından sonra Malatya Şehir Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

KOAH HASTASIYDI

Uzun süre KOAH hastası olan Kaydı, geçtiğimiz aylarda da rahatsızlanmış ve hastanede uzun süre tedavi altında kalmıştı. (İHA)