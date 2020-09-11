Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden kadınlara öz savunma eğitimi

Yenişehir ilçesi Etkinlik Merkezi’nde verilen ücretsiz ‘Kişisel Savunma Eğitimi’ ile kadınların ve çocukların olası bir saldırı karşısında korkmadan ve mağduriyet yaşamadan hasarı minimuma indirmeleri amaçlanıyor. Derslerde öğretilen savunma teknikleri ağır bir saldırıdan bile yara almadan kurtulmayı sağlıyor. Bu kapsamda derslerde günlük hayattaki gasp, taciz ve tecavüz gibi durumlar da göz önünde tutuluyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan eğitmen Alev Karimi, “Temel olarak savunma tekniklerini öğretiyoruz. Mesela sokakta birisi taciz ettiğinde, sarıldığında veya benzer durumlara yönelik çözümler üretmeye çalışıyoruz. Kadınların küçük yaştan itibaren kendilerini savunmaları gerektiğine inanıyorum. O özgüvene sahip yetişmeleri gerektiğine inanıyorum” dedi.

“İNSANA ÖZGÜVEN VERİYOR”

Derslere iki aydır katıldığını ifade eden Betül Şener, “Kadına yönelik şiddet olayları arttığı için kendimi savunma gereği duydum. Bu kursu da duydum, katıldım. Boks yapmayı öğrendim, bu da insana özgüven veriyor. Kendini iyi hissettiriyor” diye konuştu.