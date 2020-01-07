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Mersin son dakika: Mersin’de okullar tatil mi?

Mersin'de dün sabah başlayan ve gece yarısı etkisini arttıran gök gürültülü ve kuvvetli sağanak yağış, başta merkez Mezitli, Yenişehir, Akdeniz ve Toroslar ilçeleri olmak üzere Erdemli, Tarsus ve Silifke ilçelerinde de hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye yaklaşık 165 kilogram yağmurun düştüğü Mersin'de, cadde ve sokaklar sular altında kalırken, birçok evi de su bastı. Sel suları nedeniyle park halindeki çok sayıda araç sular altında kalarak hasar gördü. Bazı araçlar ise yoldaki su birikintileri nedeniyle arızalanarak ilerleyemedi.

22:07 -
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Mersin son dakika: Mersin’de okullar tatil mi?

Mersin’in Erdemli ilçesinde zemin katlarını su basan okul 1 günlüğüne tatil edildi. İlçede kar sebebiyle de 4 okul yarın için tatil edildi. Aşırı yağış sonrası sel ve su baskını riski bulunan sağlık meslek eğitimi verilen Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bugün için tatil edilmişti.

İçerisinde öğrencilerin bulunmadığı okulda su baskını yaşandı. Okulun zemin katları ile okul bahçesindeki spor sahası sular altında kaldı. Erdemli Kaymakamı Avni Kula, beraberinde Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve okul idaresiyle birlikte sınıf ve koridorlarda incelemede bulundu. Yapılan inceleme neticesinde okulun 1 günlük tatil edilmesine karar verildi.

FOTO: MUSTAFA ERCAN-SONER AYDIN- MERSIN (DHA)

Öte yandan Sorgun, Güzeloluk, Sarıkaya, Tapureli okulları kar sebebiyle Karayakup ilk ve orta okulunun ise taşımalı eğitim alan öğrencilerine okullar yarın için tatil edildi.

İHA

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Son güncelleme: 22:08 07.01.2020
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