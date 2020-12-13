Mersin ve Antalya için aşırı yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kastamonu, Erzurum, Muş ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinin yüksekleri ve Akdeniz’in toroslar mevkisinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

MERSİN’DE AŞIRI YAĞIŞ UYARISI

Mersin'de yarın (14.12.2020 Pazartesi) sabah saatlerinde batı ilçelerinden başlayarak zamanla il genelinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Mersin merkez ve Erdemli çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Rüzgarın da güneydoğu yönlerden fırtına (50-70 hamlesi 80km/saat şeklinde) esmesi beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

ANTALYA’DA AŞIRI YAĞIŞ UYARISI

Gök gürültülü sağanak yağışların Antalya’da bu akşam saatlerinden sonra etkisini arttırarak yarın (Pazartesi) akşam saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2), Antalya merkez, Kemer, Kumluca ve Serik çevrelerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın da güneydoğu yönlerden kuvvetli fırtına (60-80 hamlesi 100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

MARMARA’DA KUVVETLİ YAĞIŞ

Yağışların; Güney Ege, Akdeniz, Çanakkale ve Balıkesir'in batı, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Güney Ege kıyılarında yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

KARADENİZ’DE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.