Mersin’de 11 milyonluk balina kusmuğu operasyonu

Mersin’de bir istihbaratı değerlendiren Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda Çilek Mahallesi’nde bir evde arama yaptı.

Aramada, piyasa değeri 11 milyon lira olan 116 kilogram siyah, 29 kilogram beyaz olmak üzere toplam 145 kilogram gümrük kaçağı ambergris (balina kusmuğu) maddesi ele geçirildi.

PARFÜM YAPIMINDA KULLANILIYOR

Parfüm yapımında kullanıldığı ifade edilen balina kusmuğunun ele geçirildiği evde ayrıca bu maddenin çözülmesinde kullanılan 200 miligram ambergris sıvısı da bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili bir kişiyi gözaltına alırken ele geçirilen malzemelere de el koyuldu.

BALİNA KUSMUĞU AMBER NEDİR?

Amber balinaların sindirim sistemlerinde üretilen katı, mumlu bir maddedir. Kayayı andırır. Rengi siyah veya gri olabilen yanıcı ve çok değerli bir maddedir.

Balinanın sindirim sisteminde üretilen bu madde, sivri ve sert cisimlerin bağırsaklarda kaymasını sağlıyor. İlk üretildiğinde, dışkı kokan amber sonradan tazeleyici esanslara sahip güçlü bir kimyasala dönüşüyor.

Pahalı parfümlerin vazgeçilmez maddelerinden biri olan amber, balinaların dışkısı ile dışarı atılır ama bazen o kadar büyük olur ki sindirim sisteminden geçemez ve balina o dışkıyı kusarak dışarı atar. O kusmuk topları okyanus yüzeyinde görülürken, bazen de kıyıya vurur.

BALİNA KUSMUĞU NEDEN DEĞERLİDİR?

Balina Kusmuğu doğal bir madde olduğundan kimyasal reaksiyonlardan daha kuvvetlidir. Parfümün kalıcılığının da artmasına neden olan amber bu nedenle pahalıya satılır. Daha çok Atlantik Okyanusu'na sahili bulunan Brezilya, Maldivler, Yeni Zelanda gibi ülkelerde denk gelir.