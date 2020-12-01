Mersin’de 21 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı: Cezadan haberim yoktu

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ve adam yaralama suçlarından, hakkında 21 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası bulunan Hüseyin Aşçı’nın kent merkezinde bulunduğunu saptadı. Bir süre takip ettikleri şüpheliyi simit satarken yakalayan polis, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Aşçı, adliyeye sevk edildiği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarının, “Hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası var. Arandığını biliyor muydun? Hiç suç işlemedin mi?” sorularına, “Nereden bileyim arandığımı? Sen ne diyorsun Allah aşkına? Nasıl 21 yıl, haberim yok. Nereden bileyim abi? Suç işlemişizdir. Bilmiyorum, bilgim yok. Simit satarken yakalandım” cevabını verdi.

Hakim karşısına çıkarılan şüpheli cezaevine gönderildi.