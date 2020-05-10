Mersin’de Anneler Günü hem gökte hem yerde kutlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü'nü hem gökte, hem yerde kutladı. Sıra dışı programla annelerin günü gökyüzünde uçurulan paramotorda açılan ‘Anneler Gününüz Kutlu Olsun' yazısıyla kutladı. Yaklaşık 2 aylık ev karantinalarının ardından temiz havayla ilk kez buluşan 65 yaş üstü vatandaşlar da bu sürprizleri karşılaştı.

Tarsus'tan kalkan paramotor, Adnan Menderes sahil şeridinde uçtuktan sonra Erdemli'ye doğru yola çıktı. Sahilde gezintiye çıkan kadınlar, Akdeniz semalarında uçan paramotorla Anneler Günü sürprizi yaşarken, evinden yeni çıkan bazı anneler sokakta sukulent sürpriziyle mutlu oldu.

ARAÇLAR SOKAK SOKAK GEZDİ, ANNELERİN GÜNÜNÜ KUTLADI

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Anneler Günü için sabahın erken saatlerinde araçlarla yola koyuldu.

Sokak sokak gezen ekipler, yapılan anonsla kadınların Anneler Günü'nü kutladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in selamını ileten ekipler, Mersin’e özgü Kadın Kooperatifi bünyesindeki kadınların ellerinden çıkan sukulentleri annelerle buluşturdu.

Anlamı ‘paylaşmak’ olan sukulenti annelere dağıtan ekipler, tüm gün boyunca binlerce anneye ulaştı. Ekipler, sokakta bulunan annelere de, trafikte kırmızı ışıkta duran araçlarda bulunan annelere de, evinde çocukları için yemek hazırlığında bulunan annelere de sukulent verdi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı destekleriyle, Kadın Kooperatifi bünyesinde çalışan kadınların emeğiyle hazırlanan sukulentlerin, bundan sonra annelerin emeği ve sevgisi ile büyüyeceği ifade edildi.

“ALLAH ANNELERİMİZİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN”

Büyükşehir Belediyesi ekipleri dağıtım sırasında annesine refakat ederek gezintiye çıkaran Başkan Vahap Seçer'in eşi Meral Seçer ile karşılaştı.

Meral Seçer'in ve annesinin ‘Anneler Günü'nü kutlayan ekipler, Seçer'in annesi Hatice Kurt'a da sukulent hediye etti. Annesi ile uzun sürenin ardından ilk defa görüştüğünü ifade eden Seçer, şöyle konuştu:

* Corona virüs nedeniyle annem dışarı çıkmıyordu. Bugün izin kapsamında annemi gördüm ve biraz hava aldırıp evine tekrar bırakacağım; tabi ki sosyal mesafe kurallarına uyarak.

* Uzun süredir görüşmüyorduk, sadece görüntülü görüşüyorduk. Bizim için heyecanlı bir gün oldu.

* Başta şehit annelerimiz olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Annelerimizle gurur duyuyoruz.

ŞEHİTLİKTE BURUK ‘ANNELER GÜNÜ

Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Hayrullah Yücesoy ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, Mersin Şehitliği'ne gelen anneleri yalnız bırakmadı. Şehit annelerinin Anneler Günü kutlanırken, şehitler ise dualarla anıldı.

AYŞE TEYZE'NİN MUTLULUĞU GÖZLERİNDEN OKUNDU

Tüm ilçelerde her yaştan ve her kesimden anneye ulaşarak sukulentler ile mutlu eden ekiplerin, Erdemli ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Ayşe Kahir'in de kapısını çaldı. Ekiplerin, yemek hazırladığı sırada yakaladığı Ayşe Kahir'in şaşkınlığı ve mutluluğu gözlerinden okundu. Şaşkınlığını üzerinden atan Kahir, “Yemek yapıyordum. Sürpriz oldu. Sevindim, teşekkür ederim” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü'ne özel olarak hazırlanan sukulenti çiçekleri Tarsus ve Çamlıyayla'da da dağıttı. Tarsus'ta Merkez ve Güney kabristanı başta olmak üzere Şehitlik'te çiçek dağıtımı gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, ayrıca kent merkezinin işlek noktaları olan Halk Eğitim Merkezi kavşağı, Üzümlü kavşak, istasyon civarı, Çamtepe gişeleri bölgesi, Makam kavşağı ve daha birçok ışıklı kavşakta araç içerisinde bulunan annelere çiçek, sürücülere ise corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında temizlik kiti dağıttı.

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