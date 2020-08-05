Mersin’de avukatın utanç verici paylaşımı istifa getirdi

Tarsus'ta meydana gelen olan olay iddiaya göre şöyle gelişti; Avukatlık mesleği dışında tenis sporuna da ilgisi bulunan Avukat F.T, sabah saatlerinde cinsel organının fotoğrafını yanlışlıkla Tarsus Tenis Kulübü Whatsapp grubunda paylaştı. Yaptığı paylaşım aralarında kadın sporcular ve bürokratlarında bulunduğu Whatsapp grubunda büyük tepkiyle karşılandı.

ÖZÜR DİLEDİ İSTİFA ETTİ

Bir yanlışlık sonucu çirkin paylaşımda bulunduğu belirten Avukat F.T, sosyal medya hesabından, “Tüm kulüp üyesi arkadaşlardan sabahki yanlış bir paylaşım nedeni ile büyük özür diliyorum. İstem dışı olmuş bir olaydır. Kulübün iyiliği için de üyelikten de istifa ediyorum. Herkese selam ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini paylaştı.

“KAZA SONUCU OLAN BİR ŞEY”

Öte yandan, Tarsus Tenis Kulübü Başkanı Levent Alpaltas ise konuya ilişkin ”Kazara yapılan bir paylaşım. Zaten kendisi de özür dileyerek istifa etmiştir” dedi.