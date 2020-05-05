Mersin’de ‘Bizimkisi Bir Aş Hikayesi’ kampanyası 200 bin kişiye ulaştı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Aşhanesi, corona virüs salgını sürecinde evlerinden çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlıkları olan ihtiyaç sahibi yurttaşlara sıcak yemeklerini ulaştırmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Aşhanesi'nden, Bizimkisi Bir Aş Hikayesi kampanyası kapsamında corona virüsü sürecinde dağıtılan yemek sayısı, günlük 9 bine kadar ulaştı. 22 Mart'tan bu yana yemek hizmeti alan kişi sayısı da 200 bin kişiyi aştı.

22 MART’TA BAŞLADI

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, 22 Mart'tan bu yana devam eden çalışmanın şu an 200 bin vatandaşı aştığını belirterek şöyle konuştu:

* 22 Mart, pandemi dolayısıyla 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiği gün oldu. Biz de o günden bu yana 65 yaş üstündeki vatandaşlarımızın evlerine yemek hizmeti götürüyoruz.

* 22 Mart'tan bugüne kadarki süreçte, 200 binin üzerinde bir yemek dağıtımı gerçekleştirdik. Biz, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bir kriz merkezi kurmuştuk.

Kriz merkezimize başvuran 65 yaş üstü vatandaşlarımız, isimlerini yazdırıp, adres bilgilerini bizimle paylaşıyor ve o günden itibaren yemeklerini evlerine götürüyoruz.