Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Mersin’de damat katliamı: Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürdü

Mersin'in Tarsus ilçesinde Gültekin Çınar, boşanma aşamasında olduğu ve kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşi Güleser Çınar ile kayınvalidesi Nuray Altunay ve baldızı Mislina Yılmaz’ı tabancayla vurarak öldürüp, intihara kalkıştı.

Güncellenme: 15:34, 03/11/2020
Haberler Gündem
Mersin’de damat katliamı: Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürdü

Olay, saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Yarbay Şemsettin Mahallesi’nde meydana geldi.

Gültekin Çınar, boşanma aşamasında olduğu ve kendisi hakkında bir ay uzaklaştırma kararı aldıran eşi Güleser Çınar ve kayınvalidesi Nuray Altunay ile baldızı Mislina Yılmaz’ı çıkan tartışmada tabancayla vurdu. Gültekin Çınar, ardından silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekti.

 

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nuray Altunay ile kızları Güleser Çınar ve Mislina Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

FOTO: DHA

Ambulansla hastaneye kaldırılan Gültekin Çınar’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Anne ve 2 kızının cansız bedenleri de yapılan incelemenin ardından morga konuldu. (DHA)

anne damat Mersin Polis Sağlık
Yayınlanma Tarihi:15:19,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more