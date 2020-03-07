Mersin’de feci kaza: 1 ölü, 11 yaralı

Alınan bilgiye göre, Yukarı Köselerli Mahallesi Mut-Silifke kara yolunda Mut istikametine seyir halinde olan Galip M. yönetimindeki 33 U 8102 plakalı işçi taşıyan otobüs ile Mut Silifke istikametine seyir halinde olan sözleşmeli er Mehmet Ali Eski yönetimindeki 33 PFG 80 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Ali Eski olay yerinde hayatını kaybederken, otobüs şoförü Galip M. ile birlikte 11 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mut Silifke kara yolu 2 saat ulaşıma kapandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA