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Mersin’de gaz sızıntısı: 20 işçi zehirlendi

Mersin Serbest Bölgesi'nde patlayan amonyak borusundan sızan gaz nedeniyle tekstil fabrikalarında çalışan 20 işçi zehirlendi. İşçiler, hastanelerde tedaviye alındı.

11:17 -
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Mersin’de gaz sızıntısı: 20 işçi zehirlendi

Serbest Bölge içerisinde faaliyet gösteren 3 tekstil firmasında çalışan işçiler sabah iş yerlerine geldiklerinde yayılan kokudan rahatsız oldu. İşçilerde bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayeti oluştu. Fenalaşan 20 işçiye ilk müdahaleyi iş arkadaşları yaptı.

İşçiler, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, işçilerin zehirlenmesine neden olan kokunun, patlayan amonyak borusundan kaynaklandığı öğrenildi. (DHA)

Mersin Sağlık Tekstil
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