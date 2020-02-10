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Mersin’de gözlem altına alınan hastanın sonuçları negatif çıktı!

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Corona virüsü şüphesiyle gözlem altına alınan 22 yaşındaki gencin yapılan laboratuvar analizlerinin negatif çıktığı bildirildi.

20:15 -
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Mersin’de gözlem altına alınan hastanın sonuçları negatif çıktı!

Çin’de öğrenim gören 22 yaşındaki E.K., dün boğaz ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvurmuş, hastane yönetimi 30 Ocak tarihinde Çin’den döndüğü öğrenilen öğrenciyi tedbir amaçlı gözlem altına almıştı.

Özel bir odada müşahede altına alınan öğrenci için ‘viral enfeksiyon’ tanısı konulurken, alınan numuneler tetkik için Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarına gönderildi.

Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, laboratuvar sonuçlarının negatif çıktığını belirterek, hastada Corona virüsüne rastlanılmadığını bildirdi. İHA

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