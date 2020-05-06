Mersin’de ilk Covid-19 kurbanının ölümünde ihmal iddiası

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınının Mersin'deki ilk kurbanı olan 72 yaşındaki Fatma Yılmaz'ın, ihmale kurban gittiği iddiasıyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nce başlatılan soruşturmada bilirkişi incelemesine karar verildi.

7 GÜN SÜREN TEDAVİDEN SONRA TABURCU EDİLDİ

Merkez Yenişehir İlçesi Batıkent Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki Fatma Yılmaz, 28 Mart Cumartesi günü akşam saatlerinde fenalaşarak Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tetkikleri sonrasında corona virüsü teşhisi koyulan ve tedavisine başlanan Yılmaz, 3 Nisan'da saat 13.00 sıralarında, iddiaya göre hastane görevlilerince ‘Kan değerleriniz iyi' denilerek taburcu edildi.

ÖLÜM RAPORUNA ‘BULAŞICI HASTALIK’ YAZILDI

Fatma Yılmaz, 6 Nisan'da 01.50 sıralarında evinde yeniden fenalaşarak aynı hastaneye kaldırıldı. Tedavisine yeniden başlanan Yılmaz, saat 03.25'te yaşamını yitirdi.

Hastanede düzenlenen ölüm raporunda ölüm nedeni ‘Bulaşıcı hastalık' olarak yazılan Yılmaz, merkez Yenişehir İlçesi Çiftlikköy Mezarlığı'nın en uç noktasında başka hiçbir mezarın olmadığı bir yerde toprağa verildi.

BİLİRKİŞİ İNCELEMEYE ALDI

Annesinin ölümünde ihmal olduğunu öne süren ve evinde 14 gün boyunca karantina alınan kızı N.Y, ihmal iddiasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'e 8 Nisan’da şikayette bulundu.

CİMER'den N.Y.'ye gönderilen cevabi yazıda, söz konusu başvurunun 22.04.2020'de Toros Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından cevaplandırıldığı, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tamamlanan inceleme sonucunda bilirkişi atamasına karar verildiği bildirildi.

Aynı yazıda, bilirkişi incelemesinin tamamlanmasından sonra da ayrıca kendisine bilgi verileceği belirtildi. İhmal iddiasıyla ilgili hukuki sürecin ise, bilirkişi incelemesinin tamamlanmasından sonra başlayacağı ifade edildi.

“CORONA TESTİ POZİTİF ÇIKTI”

Kendisine ulaşan Sözcü muhabirine kapı aralığından ve sosyal mesafeyi koruyarak konuşan N.Y., annesini fenalaştıktan sonra kendi imkanlarıyla hastaneye götürdüklerini belirtti.

N.Y., annesinin ölümü ile sonlanan süreci şu sözlerle anlattı:

* Annem 28 Mart akşamı bir anda nefes almakta güçlük yaşamaya başlayınca hastaneye götürdük. Yaklaşık yarım saat acil kapısında bekletildik. Yarım saat sonra yatırılarak tedavi altına alındı.

* Yapılan testlerinde corona virüsü pozitif çıktı. Bunun üzerine yoğun bakım ünitesine alındı. 3 Nisan günü ise oradaki görevliler, ‘Kan değerleri ve tetkikleri normal, evinde dinlenirse daha iyi olur' denilerek taburcu edildi.

TAM İYİLEŞMEDEN NASIL TABURCU EDİLDİ?

* 6 Nisan saat 01.50 sıralarında yeniden fenalaştı. Hastaneye götürünce görevliler önceden pozitif hasta olarak bilindiği için müdahale etmek istemedi.

* Yaklaşık yarım saat sonra yoğun bakıma çıkardık. Aynı gün sabaha karşı öldü. Annem tam iyileşmeden nasıl oldu da taburcu edildi? Bu olayda büyük bir ihmal var. Bu nedenle sorumlulardan şikayetçi olacağım.

* İhmali olanların cezalandırılmasını istiyorum. Test sonucu pozitif çıkan bir hastayı karantina süresi olan 14 gün bile dolmadan nasıl evine gönderdiler?

EŞİ HASTALIĞI YENDİ

Fatma Yılmaz'ın ölümünden sonra karantinaya alınan ve corona virüsü testi pozitif çıkan 70 yaşındaki Bekir Yılmaz, bir ay süren tedavi sürecinden sonra sağlığına kavuşup taburcu oldu.

15 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan corona virüsü tedbirleri kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanan 30 büyükşehir arasında yer alan Mersin'de, bu güne kadar 10 binin üzerinde test yapıldığı ifade ediliyor.

Kentte vaka sayısı 300’e ulaşırken, 15 kişinin ise hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Yapılan testlerde corona virüsü pozitif çıkarak tedavi altına alınan 5 hastanın da entübe durumda olduğu öğrenildi.