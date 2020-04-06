Mersin’de karantina süreleri dolan öğrencilerin bilet isyanı

Öğrenim gördükleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) corana virüsü tedbirleri kapsamında getirildikleri Mersin'de 14 günlük karantina sürelerini tamamlayan öğrenciler evlerine gönderiliyor. Öğrenciler, otobüs firmalarının bilet fiyatlarındaki fahiş uygulamasını sosyal medya platformun Twitter'da protesto etti.

395 öğrenci 23 Mart'ta deniz yoluyla Taşucu Limanı'na getirildikten sonra, toplu olarak bindirildikleri otobüslerle Mersin'e getirilmişti. Mersin Üniversitesi Kız Öğrenci Yurdu'na alınan ve sağlık taramasından geçirilen öğrenciler etrafı bariyerle kapatılan yurtta polisin yoğun güvenlik önlemleri altında karantinaya alınmıştı.

BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİLER

Karantina sürelerini dolduran öğrencilerin Türkiye'nin çeşitli illerine götürülmek üzere Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali(MEŞOT) bünyesinden çeşitli firmalarca seferler düzenlendi. Düzenlenen otobüs seferlerinde fahiş fiyat uygulaması öğrencileri isyan ettirdi. Öğrenciler fahiş fiyat uygulamasına sosyal medya platformu Twitter'da #MersindeUtançVar hashtag’i adı altında protesto etti.

TWİTTER’DAN İSYAN ETTİLER

Öğrencilerin Twitter’dan gösterdiği bazı tepkiler şu şekilde;

Karantina altındaki öğrencileri normal bilet fiyatının 2-3 kat fazlasına mecbur etmek demek #MersindeUtançVar demektir.

Bizi okutmak için Elleri kömür karası, gecesini gündüzüne katan babaların evlatlarıyız. Takım elbisesi giyen, fiyakalı deri koltuklarda oturan babaların değil. Anlayın artık bunu kimseyi mağdur etmeyin zor duruma düşürmeyin #MersindeUtançVar

KKTC'den gelişte 200 liralık gemi ücretine 450 TL ödetilen öğrenci kardeşlerime, kendi memleketleri içinde 90 liralık bilete 250-350 Lira isteniliyor vicdanınız rahat mıdır? #Mersindeutançvar

Kıbrısta'ki oyunun 2.perde ile devam ediyor. Öğrencileri sömürmeye devam ediyorlar otobüs bilet fiyatları 3 katına çıkarıldı. @MersinValiligi @AFAD_Mersin #MersindeUtançVar

İnsanlara para yardımı yapmayın evden çıkmayın deyin çalışamasınlar ama kirayı isteyin kredileri isteyin üstüne bi de öğrencilere biletleri 2-3 katına satın bu insanlar hırsızlık yapsa haklılar Müslümansınız bi de siz Allah belanızı versin #mersindeutançvar

Yazacak bir şey bulamadım. Sadece yazık diyorum..#Mersindeutancvar

Normalde 70-80₺ lik olan bilete 280₺ alındı #MersindeUtançVar

Sizler virüsten daha tehlikelisiniz. #MersindeUtançVar

Ben de Kıbrıs'tan ilk gelenlerdenim. 14 gün ev karantinasın da kaldım durumunuzu çok iyi anlıyorum; Eğer gidemeyen veya maddi durumu olamayan var ise ben ve ailem destek olabiliriz. #mersindeutançvar

200 liralık gemi ücretine 450 TL ödetilen öğrencilere, yurt içi 90 liralık bilete 250-350 Lira isteniliyor. AFAD neden 3 katı fiyat veren firmayla anlaşıyor? kurumlar bunu yaparsa şirketler 30 kurusluk maskeyi fahiş fiyata satacaktır..Balık baştan kokar.#mersindeutançvar

14 gün boyunca bilmedikleri bir şehirde ailelerini hiç göremeden karantinada kaldılar. Karantina süresi bitti ailelerinin yanına dönecekleri zaman karşılaştıkları sonuç 90 liralık otobüs bileti 300 tl. #mersindeutançvar

50 liraya gideceğim yere 150-200 lira para istiyorsunuz bide mesaj atıyorsunuz yardım için. Daha ne kadar para verelim birader ne kadar daha lazım size.. #Mersindeutancvar

TÜRKİYE'DE SON DURUM Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından 27 gün geçti. Dün 73 kişinin vefat etmesiyle 11 Mart'tan bu yana ölü sayısı 574'e çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplam test sayısını 181 bin 445, toplam vaka sayısını 27 bin 69 olarak açıkladı. Koca'nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1381, entübe hasta sayısı 935, iyileşen vaka sayısı ise 1042 oldu.

BU FIRSATÇILIK DEĞİL

Öğrencilerin fahiş fiyat tepkisini değerlendiren MEŞOT Başkanı Kerim Ülkmez, “Hastalık önlemleri kapsamında otobüsler yarı yarıya yolcu alıyor. Yani 41 kişilik otobüs 21 yolcu ile gidiyor. Belirlenen güzergâhlar dışında başka bir yerde bırakma şansın yok. Hangi şehirde ise oraya götürmek zorunluluğu var. Edirne yolcusu var, onu İstanbul'da bırakma şansın yok. İstanbul-Mersin 1050 kilometre, bir otobüsün İstanbul'a gidişinde 6 bin 500 masraf var. Yarı yarıya gidince fiyat katlanıyor” dedi.

GİDEN OTOBÜS BOŞ DÖNÜYOR

Başkan Ülkmez, otobüs firmalarının can çekiştiğini, salgın hastalık nedeniyle uygulanan yarı yarıya taşıma nedeniyle de birçoğunun kapandığını da vurgulayarak şunları söyledi:

* Fiyat yüksekliğinin diğer bir nedeni de giden otobüsün 72 saat içinde boş dönmesidir. Yani bu uygulamada 21 kişi bir otobüsü komple kiralamış oluyor. 41 kişinin fiyatı 21 kişiye bölüştürülüyor. Normalde bakanlığın belirlediği fiyatın 1 TL üstünde kimse taşıma yapamaz.

* Ancak, bu durum farklı Aslında en şık olanı bu masrafların devlet imkânlarıyla karşılanmasıdır. Biz de öğrencilerin mağdur olmasını istemeyiz. Ama buna mecburuz. Bu bir fırsatçılık değil.

İŞTE TEPKİ ÇEKEN FİYATLAR

Bu arada, öğrenciler fahiş fiyat uygulaması ile ilgili de liste yayınladılar.

Adana'dan Kars'a kadar 50 ili kapsayan listede dikkat çeken fiyatlar şöyle: İzmir: 120-300 TL, İstanbul: 120-350 TL, Tekirdağ: 170- 400 TL, Antalya:100-270 TL, Eskişehir: 100-250TL, Çanakkale: 80-400TL, Burdur: 100-250TL, Diyarbakır: 70-280TL, Siirt: 80-320TL, Batman: 80-300TL