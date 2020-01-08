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Mersin’de karayolu ortadan ikiye ayrıldı!

Mersin'de yaşanan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle, Silifke-Mut Karayolu ortadan ikiye ayrıldı. 50 metre uzunluğunda, 2 metre derinliğinde çatlak ve yer yer göçüklerin oluştuğu yol araç trafiğine kapatıldı.

12:09 -
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Mersin’de pazartesi başlayan ve aralıksız olarak devam eden yağmur sabah saatlerinde etkisini kaybetti.

Sel baskınlarının yaşandığı, Meteorolojinin ‘Kırmızı Kod’ uyarısında bulunduğu Mersin’de, binlerce dönüm tarım arazisi ve seralar sel suları altında kaldı. Valilik tarafından oluşturulan Kriz Masası, hasar tespit çalışmasına başladı.

Silifke-Mut Karayolunda 50 metre uzunluğunda 2 metre derinliğindeki çatlak nedeniyle, yol araç trafiğine kapatıldı.

SİLİFKE-MUT KARAYOLU PERİŞAN HALDE!

Kuvvetli sağanak yağışın bitmesi ve sel sularının çekilmesinin ardından, Silifke ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Kargıcak Mahallesi’nde geçen Silifke- Mut Karayolunun ortadan ikiye ayrıldığı ortaya çıktı.

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50 metre uzunluğunda 2 metre derinliğinde çatlak oluşan yol araç trafiğine kapatıldı. Yolda yer yer de göçükler de meydana geldiği tespit edildi. Karayolları ekipleri, çalışmalara başlarken Mersin-Konya ulaşımı ise Gülnar ilçesi üzerinden yapılacağı bildirildi.

Yağmurun kesilmesinin ardından sahile akın eden vatandaşlar odun ve ağaç parçalarını yakacak olarak topladı. Foto: DHA

ANAMUR’DA DENİZ ODUN DOLDU

Anamur ve Bozyazı ilçelerinde ise etkili olan sağanak yağışla birlikte fırtınanın denizde dev dalgalar oluştu. Bozyazı Sini Çayı, Anamur’daki Kocaçay ve Sultan çaylarının Torosların yamaçlarından getirdiği odunlar önce denize ulaştı, sonra da dev dalgalar tarafından kıyıya sürüklendi. Yağmurun kesilmesinin ardından sahile akın eden vatandaşlar odun ve ağaç parçalarını yakacak olarak topladı. (DHA)

Konya Mersin Pazartesi yağmur
Son güncelleme: 12:17 08.01.2020
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