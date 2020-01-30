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Mersin’de korkunç olay! Taksi denize düştü

Mersin'in Silifke ilçesinde denize düşen otomobilde bulunan 1 kişi yaşamını yitirdi.

19:26 -
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Mersin’de korkunç olay! Taksi denize düştü

Olay, Silifke ilçesine bağlı İncekum mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Oğuzhan Korkmaz (23) 33 T 8035 plakalı otomobiliyle deniz kenarına geldi.

Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle, otomobil kayalıkları aşarak denize düştü. Çevrede bulunan vatandaşlar olayı jandarma ekiplerine bildirdi.

İHA

Ekipler, Sahil Güvenlik personeli ile birlikte bir süre deniz içerisinde otomobili aradı. Otomobil, olay yerine gelen dalgıç ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince vinç kullanılarak denizden çıkartıldı.

Araç içerisinde sıkışan Oğuzhan Korkmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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