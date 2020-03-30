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Mersin’de mahalleliyi isyan ettiren olay!

Mersin'de corona virüsü nedeniyle vatandaş evinden çıkamazken onlar mahallenin trafo kablolarını çaldı. Yüzlerce ev elektriksiz kaldı... Jandarma kablo hırsızlarını arıyor.

10:23 -
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Mersin’de mahalleliyi isyan ettiren olay!

Olay, Çamlıyayla ilçesine bağlı Belçınar mahallesinde meydana geldi. Hırsızlar, yüzlerce evin elektriğini sağlayan bir trafonun kablosunu çaldı.

50 METRELİK KABLO ÇALDILAR

Corona virüsü salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, elektriksiz kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine mahalleye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, 50 metre kablonun çalındığını tespit etti. Çamlıyayla Arıza Bakım Onarım ekipleri, çalınan kabloların yerine yeni kablo çekti.

(FOTO: DHA)

Kablo hırsızlığı ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Corona Mersin
Son güncelleme: 10:30 30.03.2020
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