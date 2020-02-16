Mersin’de sağlık merkezine molotoflu saldırı!

Alınan bilgiye göre, Girne Mahallesi Sait Polat Bulvarı’ndaki Fatma Nur Arıcı apartmanında bulunan Sağlık Bakanlığı’na bağlı 1 NO’lu Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'ne akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından molotof atıldı.

Kapalı durumda olan ve camları kırılan sağlık merkezinde yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve güvenlik ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen büyükşehir itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Yangında sağlık merkezi içerisindeki bazı eşyalar zarar gördü.

Yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA