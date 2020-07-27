Mersin’de şehit olan 4 asker için cenaze töreni düzenlendi

Şehit askerler Samet Çaldır, Caner Mayendağı, Kerim Arslan ve Mustafa Dağlı’nın Türk bayrağına sarılı cenazeleri, Mut Devlet Hastanesi önünde düzenlenen tören alanına getirildi.

Törene bazı şehitlerimizin aileleri ve yakınları, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ile bazı milletvekilleri, kazada yaralanan bazı askerlerle kurum amirleri, askeri ve mülki erkân katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından dua edildi. Daha sonra şehitlerimizin naaşları, cenaze araçlarına konuldu.

CENAZELER ŞEHİTLERİN MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Şehit Dağlı’nın cenazesi Mersin’in Tarsus ilçesine gönderildi. Kara yoluyla Konya’ya uğurlanan şehit erlerden Çaldır’ın cenazesi Bursa’ya, Mayendağı’nın cenazesi Samsun’a ve Arslan’ın cenazesi de Kırıkkale’ye gönderildi. Bakan Akar, törene katılan şehit yakınlarına başsağlığı diledi.