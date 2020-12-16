Mersin’de şiddetli fırtına muz seralarını vurdu

Mersin’in Anamur ilçesinde önceki gün etkili olan şiddetli fırtına ve hortum Fatih Mahallesi’ndeki seraları yerle bir etti. Olumsuz hava şartları nedeniyle hasat dönemindeki muzlar zarar gördü. Anamur ve Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, Anamur’da hortumdan dolayı tarım alanlarında ciddi bir sıkıntı olduğunu söyledi.

Özellikle Fatih Mahallesi’ndeki seralarda hasar oluştuğunu anlatan Gümüş, Ören Mahallesi’nde ise kısmen zarar oluştuğunu söyledi. Şu an İlçe Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Odası ve Tarsim ekiplerinin hasar tespit çalışması için sahada olduğunu anlatan Gümüş, “Gezip gördüğümüz yerlerde ciddi sıkıntı var” dedi.

“SORUN ÇOK İLGİLENEN YOK”

Çiftçinin sorunu ve beklentisinin çok olduğunu ancak ilgilenenin olmadığı anlatan Gümüş, “Bizim çiftçiye en çok önerimiz Tarsim sigortalarını yaptırmaları. Şartlar ne olursa olsun çiftçinin en büyük elini tutan Tarsim sigortasıdır. Bunun yüzde 50’sini zaten devlet ödüyor. Buradaki seraların çoğu sigortasız durumdadır. Sigortalı seralar kısmi de olsa karşılığını alacak ancak sigortasız seralar adeta pert olmuş. Mesela bazı çiftçilerin 8-10 dönüm serasının tamamı zarar görmüş ve sıfırdan ayağa kalkması gerekiyor. Yarısı zarar gören seralar var” diye konuştu.

“ÇİFTÇİYİ DÜŞÜNEN KİM?”

Pandemi nedeniyle devletin şu an para verecek halinin olmadığını belirten Gümüş, “Bu aşamada 5-7 yıllık uzun vadeli krediler düşük faizle sağlayıp bu yaranın sarılması gerekiyor. Bizim en büyük beklentimiz bu ancak çiftçiyi düşünen kim? Kimse düşünmüyor. Çiftçi ölmüş salasını verecek imam bile yok. Zarar gören seraların büyük çoğunluğu muz serasıdır. Bu seralarda mahsul var. Şu anda kesim aşamasında” ifadelerini kullandı.

Öte yandan bölgede yapılan ilk belirlemelere göre Anamur'da 35 çiftçiye ait yaklaşık 150 dönüm muz serasının ciddi hasar gördüğü ve maddi kaybın da 5 milyona ulaşabileceği ifade edildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.